Viabilità: Aspi, da sera del 21 settembre chiusure su A4 per lavori manutenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Autostrade comunica che sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione dalle 21 di giovedì 21 alle 3 di venerdì 22 settembre, sarà chiusa l'area di servizio "Lambro Nord", nel tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cormano, verso Torino. Nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 settembre, in modalità alternata: con orario 21-5, sarà chiusa la stazione di Agrate, in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cavenago o, in ulteriore alternativa, immettersi sulla A51 Tangenziale est e uscire a Carugate. Inoltre, con orario 22-5, sarà chiuso il Ramo di allacciamento sulla A51 Tangenziale est di Milano, per chi proviene da Brescia ed è diretto verso Bologna. In alternativa si consiglia di anticipare l'uscita alla stazione di Agrate Brianza, percorrere la SP121 e immettersi sulla A51 Tangenziale est attraverso lo svincolo di Carugate. Si ricorda che le chiusure previste nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 settembre saranno effettuate in modalità alternata. (Com)