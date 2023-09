Energia: Egitto, produzione giornaliera di gas giacimento Zohr in calo dell'11 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio egiziano El Molla, inoltre, ha elogiato il partenariato tra Petrobel da un lato e altre due compagnie, la russa Rosneft, e l’emiratina Mubadala, che hanno contribuito al progetto del giacimento di Zohr. Un particolare elogio, inoltre, è stato rivolto ai dipendenti, il cui impegno ha consentito di mantenere stabili i tassi di produzione. Per il futuro, il ministro egiziano ha sottolineato la necessità di intensificare le attività di trivellazione, sviluppare soluzioni ingegneristiche e tecniche efficaci, e utilizzare le tecnologie più avanzate per accrescere la produttività del giacimento. In questo, El Molla ha assicurato la disponibilità di tutte le agenzie statali del settore a offrire il proprio sostegno al progetto, considerato uno dei più significativi nel settore della produzione di gas in Egitto. (Cae)