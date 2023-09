Grecia: rimpatriati corpi vittime incidente stradale in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I corpi dei cinque cittadini greci morti in un incidente stradale in Libia sono stati rimpatriati con un aereo C-27. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. A perdere la vita nel Paese nordafricano sono stati tre membri delle forze armate elleniche e due interpreti, tutti impegnati in una missione umanitaria insieme ad altre dieci persone che sono rimaste ferite. Le dinamiche dell’incidente non sono ancora chiare. “È doppiamente doloroso piangere le vite perse di coloro che salvano vite", ha scritto sui social il premier greco Kyriakos Mitsotakis, sottolineando che la tragedia è accaduta mentre le vittime “svolgevano il nobile dovere di assistenza umanitaria e solidarietà internazionale”. La presidente della Repubblica della Grecia, Katerina Sakellaropoulou, attraverso una nota, si è detta “profondamente addolorata” per quanto accaduto in Libia. “La perdita delle vite nel tentativo di offrire sostegno e solidarietà al popolo libico in difficoltà sciocca tutti noi. Esprimo le mie più sentite condoglianze e auguro ai feriti una pronta guarigione", ha affermato la presidente greca. Il portavoce del governo di Atene, Pavlos Marinakis, ha assicurato l’apertura di un’indagine per chiarire le circostanze e responsabilità dell’incidente stradale. (Gra)