Roma: Ferraro (CG), solidarietà a Istituto Sereni, responsabili raid sono un pericolo sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Voglio ribadire la mia piena solidarietà all'Istituto Agrario Sereni, al dirigente scolastico, a tutto il personale e agli studenti per quanto accaduto. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino e delegato di Città Metropolitana alla Tutela Animale della lista Civica Gualtieri sindaco, Rocco Ferraro. "C'è assoluta necessità - aggiunge - di fare un'attenta riflessione su quanto grave sia questo gesto, non solo per i poveri animali vittime. Persone capaci di svolgere atti di atrocità e violenza tali su animali indifesi sono un pericolo sociale anche per l'uomo. Ci auguriamo che i responsabili vengano assicurati al più presto alla giustizia", conclude Ferraro.(Com)