Grecia: Dendias, tre giorni di lutto in forze armate per morte operatori umanitari in Libia

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa della Grecia, Nikos Dendias, ha proclamato tre giorni di lutto nelle forze armate, a seguito di un incidente stradale in Libia che ha causato la morte di tre militari e due interpreti impegnati in una missione umanitaria. "Esprimo il mio più profondo dolore per la morte dei tre membri delle forze armate che hanno perso la vita nell'esercizio del loro dovere, partecipando alla missione di aiuto umanitario della Grecia in Libia. La perdita della vita in un incidente durante la dimostrazione pratica di solidarietà verso i nostri fratelli messi alla prova provoca immensa tristezza nella grande famiglia delle forze armate, così come a tutto il popolo greco", ha affermato Dendias. “Esprimo il mio più profondo dolore anche per la perdita della vita dei due civili, che facevano parte della stessa missione”, ha aggiunto il ministro greco, evidenziando che “il pensiero in questo momento va alle famiglie delle vittime dell'incidente, alle quali porgiamo le nostre più sincere condoglianze”. (Gra)