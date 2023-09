Sardegna: no del Comune di Oristano ai tagli nel sistema scolastico cittadino e provinciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oristano non è disposta a subire tagli al suo sistema scolastico”. Lo ha ribadito questa mattina il sindaco della città giudicale Massimiliano Sanna a proposito del Piano di dimensionamento scolastico. “Dalla bozza delle linee guida presentate dalla Regione che per la provincia di Oristano prevede la soppressione di tre istituti, è scaturita una discussione da cui sembra emergere la possibilità della soppressione di due dei quattro istituti comprensivi della città – osserva il primo cittadino di Oristano - È un’ipotesi che respingiamo con forza. Quattro istituti comprensivi sono il minimo indispensabile per una città come Oristano che oltre alla sua popolazione residente si apre quotidianamente all’intera provincia. L’istruzione, come la sanità, sono pilastri del nostro sistema sociale che vanno sostenuti e non sottoposti a continui tagli”. (segue) (Rsc)