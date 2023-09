Sardegna: no del Comune di Oristano ai tagli nel sistema scolastico cittadino e provinciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci si dimentica il ruolo di capoluogo della città che ogni giorno attira lavoratori e studenti da tutta la provincia a cui offre servizi, accoglienza e occasioni di crescita – rimarca Sanna - Bisogna superare l’arida logica dei numeri, che mal si concilia con la presenza delle istituzioni e il valore della cultura e della pubblica istruzione quali elementi fondamentali per la crescita civile, per soffermarsi a valutare le caratteristiche sociali del territorio, le potenzialità, i bisogni e i servizi di una città che finora ha già rinunciato a diversi presidi pubblici fondamentali. Ci auguriamo che le prime indicazioni del Piano, da cui potrebbe derivare il dimezzamento della nostra offerta scolastica, siano smentite. In caso contrario siamo pronti a difendere con forza e in ogni sede i diritti della comunità oristanese”. (Rsc)