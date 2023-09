Viterbo: quattro etti di hashish a Monterosi, arrestato 57enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Monterosi (VT), nel corso di specifico servizio, hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un 55enne di nazionalità romena che nel corso di un controllo alla circolazione stradale, è stato trovato in possesso di 4 etti di hashish, trasportata nel cofano posteriore dell’autovettura. L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. (Rer)