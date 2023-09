Sport: Mollicone (Fd’I), inserimento in Costituzione risultato storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sport, in tutte le sue forme, praticato a livello agonistico e dilettantistico, rappresenta un importante strumento formativo di integrazione sociale e di dialogo culturale, nonché un volano per la diffusione dei valori fondamentali, quali la lealtà, l'impegno, lo spirito di squadra e il sacrificio. “La diffusione della pratica sportiva in quasi tutte le società del mondo contemporaneo è il segno evidente dell'importanza che lo sport ha assunto da un punto di vista civile, sociale e culturale”. Così è intervenuto durante la discussione generale sulla proposta di legge costituzionale di modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva, giunta all'ultima approvazione nell'ultimo iter legislativo, Federico Mollicone, presidente della commissione Sport della Camera e responsabile nazionale cultura e innovazione di Fratelli d'Italia. “A Caivano, per agganciarsi subito alla stretta attualità, sono stati subito annunciati investimenti per la riqualificazione del centro sportivo, che coniugherà anche la cultura, la danza e le arti. La Costituzione italiana ancora non fa alcun riferimento specifico all'attività sportiva o allo sport in generale. Al contrario, alcune Costituzioni straniere prestano attenzione allo sport, come la Costituzione del Portogallo, quella elvetica o quella greca. Ritengo doveroso, però, non per primogenitura ma per un tributo all'uomo e al suo impegno civile, ricordare qui oggi il primo tentativo in Parlamento, attraverso una proposta di legge presentata nel 1997 dal senatore Maceratini, allora capogruppo di Alleanza Nazionale, che fu appunto antesignano rispetto a questi. Già la destra politica 25 anni fa - ripeto che sono passati 25 anni dall'approdo in Parlamento del primo disegno di legge in tal senso - aveva intuito che per riformare il sistema sportivo italiano fosse necessario costruire una cornice proprio attraverso una riforma costituzionale. Vi riporto, quindi, l'attualità della pdl depositata nella 13ma legislatura, cioè cinque legislature fa", ha aggiunto. (segue) (Rin)