Sport: Mollicone (Fd’I), inserimento in Costituzione risultato storico (2)

- "Elevare a livello costituzionale - ha proseguito Mollicone - il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva intesa come momento ricreativo, ma anche di educazione e rigenerazione spirituale, è proposta che allineerebbe lo Stato italiano ad altri Stati europei, così come ricordato. Questa proposta rappresenta, dunque, una posizione storica della destra italiana, che è stata riproposta più volte anche nelle precedenti legislature. Da sempre affermo il grande valore formativo che assume lo sport perché è uno straordinario strumento per costruire competenze trasferibili anche in altri contesti di vita. Non a caso le attività motorie sono entrate a pieno titolo nelle scienze dell'educazione e la strada che intendiamo percorrere è quella di promuovere al massimo una vera cultura pedagogico-sportiva. Educazione e sport è un binomio che necessita di sinergie e ancor prima di garanzie costituzionali. Dobbiamo trasporre anche in politica pubblica la costituzionalizzazione dello sport. L'impegno che il ministro Abodi, il ministro Valditara e il sottosegretario Frassinetti hanno preso è quello di portare l'attività fisica, motoria e sportiva, in tutte le classi della scuola elementare. Come commissione Sport, insieme alla commissione Lavoro col presidente Rizzetto, abbiamo portato avanti un'intensa attività istruttoria tramite un'indagine conoscitiva sul lavoro sportivo che ha permesso, inoltre, di approfondire le specificità del settore. Il Parlamento ha avuto un ruolo centrale nel miglioramento dei correttivi sul lavoro sportivo. Abbiamo ritenuto fondamentale la richiesta di introduzione di una moratoria che permetta a questo settore di conformarsi ai dettami del provvedimento e siamo convinti che sia imprescindibile un percorso rapido che ci conduca ad un Ccnl Sport e siamo altrettanto convinti della necessità dell'introduzione di una Naspi speciale". (segue) (Rin)