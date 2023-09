Sport: Mollicone (Fd’I), inserimento in Costituzione risultato storico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Saranno reintrodotti - ha concluso Mollicone - dal prossimo anno scolastico i Giochi della Gioventù, le ‘Olimpiadi degli studenti’ nate nel 1969 da un'idea del dirigente sportivo e avvocato Giulio Onesti. Inoltre, è presente una specifica proposta di legge qui alla Camera con il collega Perissa che, non appena sarà terminato il passaggio al Senato, sarà abbinata. Il futuro, infine, e quindi l'interazione fra digitale e sport. Esiste, inoltre, la necessità di regolamentare gli e - sports. Anche per questo la VII Commissione ha iniziato un percorso di indagine conoscitiva sull'innovazione nei settori di propria competenza. Il riconoscimento dello sport in Costituzione mette al centro il mondo dilettantistico e agonistico, le Asd, gli enti di promozione sportiva, gli atleti, le società sportive, un mondo che dopo il Covid dobbiamo continuare a sostenere e che ha dimostrato di essere competitivo a livello globale, come per i mondiali di basket e di pallavolo". (Rin)