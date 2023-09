Imprese: Bartolo (Sace), l'export del Sud è in crescita e ha superato i 66 miliardi di euro nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'export del Sud è in crescita e ha superato i 66 miliardi di euro nel 2022 con la Sicilia che ha fatto da traino, ma il potenziale è ancora molto ampio: solo il 14 per cento degli esportatori a livello nazionale risiede al Sud e contribuiscono all'11 per cento dell'export nazionale. Lo afferma Antonio Bartolo, Regional Director Sud Business Network di Sace, a margine dell'evento a Palermo "Fenomeni" di Economy. "Per questo noi di Sace siamo presenti sul territorio con uffici a Palermo, Napoli e Bari, al fianco non solo delle Pmi, ma di tutto il tessuto imprenditoriale. Seguiamo oltre 4mila imprese per circa 4 miliardi di progetti tra investimenti green, sostegno alla liquidità con Garanzia SupportItalia e attività di export, internazionalizzazione e supporto a progetti di rilievo strategico per il Paese. Di questi, circa 1 miliardo riguarda la Sicilia dove seguiamo circa 1300 imprese - Antonio Bartolo, Regional Director Sud Business Network di Sace in occasione dell'evento a Palermo 'Fenomeni' di Economy - E lo facciamo anche con iniziative di accompagnamento come i business matching facilitando gli incontri con i grandi buyer esteri, le fiere e la formazione per rafforzare le skill manageriali. Il riscontro che stiamo avendo in Sicilia è quello di una realtà in grande evoluzione, in fermento, che si sta diversificando. L'invito per le Pmi è di investire in innovazione e digitalizzazione per rafforzare la propria competitività e resilienza ed esportare di più e meglio. Come Sace lavoriamo costantemente a un'offerta online più ricca e accessibile con cui affiancare le imprese italiane per coglierne le opportunità già oggi, insieme".(Rin)