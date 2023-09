© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso al Nazareno la riunione della segreteria nazionale del Partito democratico. La segretaria Elly Schlein non partecipa in presenza ma in modalità online. Al centro della riunione la questione migranti, alla luce della situazione a Lampedusa e della nuova stretta annunciata dal governo. (Rin)