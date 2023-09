Milano: questa mattina uomo investito da un treno a Vittuone (Mi)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo, le cui generalità non sono ancora note, è morto intorno alle10:30 di questa mattina, investito da un treno a un chilometro circa dalla stazione di Vittuone (Mi) sulla linea ferroviaria Milano-Torino. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle Forze dell'ordine, ma, secondo quanto riferisce Areu, si tratterebbe verosimilmente di un suicidio. Sul luogo, in via Volontari della Libertà, sono intervenute due automediche, un'ambulanza, i vigili del fuoco e le Forze dell'ordine. (Rem)