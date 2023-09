Slovacchia: presidente Caputova incontra Guterres a New York, focus su Ucraina e clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente slovacca, Zuzana Caputova, ha incontrato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, a New York. Lo ha reso noto la cancelleria presidenziale slovacca. Caputova e Guterres hanno discusso gli argomenti che dovrebbero dominare nel dibattito generale della 78ma Assemblea generale dell’Onu, in particolare la situazione di sicurezza in relazione alla guerra in Ucraina e le soluzioni alla crisi climatica. Il capo dello Stato slovacco parlerà all’Assemblea generale mercoledì. “Il segretario generale dell’Onu ha elogiato il fatto che la Slovacchia sostenga il diritto internazionale e la Carta dell’Onu in relazione all’invasione militare russa in Ucraina. Ha anche lodato le misure che il nostro Paese ha preso e continua ad adottare per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050”, ha detto Caputova, secondo quanto riferito dalla sua cancelleria. (Vap)