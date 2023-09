Ue: Germania presenta prima richiesta pagamento Pnrr con richiesta di modifica piano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha inviato alla Commissione europea la sua prima richiesta di pagamento nell'ambito dello Strumento di ripresa e resilienza (Rrf), compresa una richiesta di modifica del suo Piano di ripresa e resilienza, venerdì scorso. La richiesta di pagamento, pari a 3,97 miliardi di euro (al netto del prefinanziamento), riguarda 28 tappe e 8 obiettivi, si legge in una nota odierna della Commissione Ue. Gli obiettivi riguardano investimenti in settori quali la mobilità elettrica e le infrastrutture di ricarica, la ricerca sull'idrogeno e l'avvio di progetti relativi all'idrogeno, il sostegno alla microelettronica, la digitalizzazione delle ferrovie, lo sviluppo dei vaccini e il sostegno all'assistenza all'infanzia e agli apprendistati. La richiesta di pagamento riguarda anche le riforme per promuovere la digitalizzazione e l'efficienza della pubblica amministrazione, nonché l'accelerazione delle procedure di pianificazione e approvazione nel settore dei trasporti. (segue) (Beb)