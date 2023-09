Ue: Germania presenta prima richiesta pagamento Pnrr con richiesta di modifica piano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano rivisto proposto dalla Germania include finanziamenti aggiuntivi per incrementare un programma di sostegno all'acquisto di veicoli elettrici da parte di privati, nonché un programma che sovvenziona l'installazione di infrastrutture di ricarica. Berlino propone inoltre di includere una nuova misura per fornire un sostegno finanziario alle reti di teleriscaldamento verde. La richiesta della Germania di modificare il suo Pnrr si basa sulla revisione al rialzo della dotazione massima di sovvenzioni dell'Rrf, da 25,6 miliardi di euro a 28 miliardi di euro. La Commissione avrà adesso due mesi di tempo per valutare la richiesta di pagamento della Germania e trasmettere al Comitato economico e finanziario del Consiglio la sua valutazione preliminare sul raggiungimento delle tappe e degli obiettivi richiesti per il pagamento. Se la valutazione sarà positiva, l'esecutivo Ue presenterà una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio modificata per riflettere le modifiche apportate al piano tedesco. Gli Stati membri avranno quindi fino a quattro settimane per approvare la valutazione della Commissione. (Beb)