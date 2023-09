Porti: Toti, incontro a Singapore con big logistica internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ventiquattro ore a Singapore per incontrare i big della logistica internazionale". Lo scrive su X (ex Twitter) il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, commentando la sua visita a Singapore. "Un’occasione per immergerci nel futuro del settore e fare progetti con i protagonisti a livello internazionale, a cominciare dalla Singapore Port Autority che è il principale operatore del porto di Pra’", spiega. “Genova avrà una strategicità che non possiamo lasciarci sfuggire e in questa direzione vanno progetti come la nuova diga e gli interventi di modernizzazione del terminal di Pra’ per renderlo più competitivo, insieme alle infrastrutture che stiamo portando avanti con il Pnrr”, aggiunge. (Rin)