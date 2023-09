Ue: Catalogna, Puigdemont presenta ricorso contro revoca immunità parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, ha fatto ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea (Cgue) contro la revoca dell'immunità di europarlamentare. Lo hanno riferito fonti legali all'agenzia di stampa "Europa Press". La revoca dell'immunità di Puigdemont è stata decisa affinché il giudice del Tribunale supremo (TS) spagnolo, Pablo Llarena, possa procedere contro di lui per il referendum illegale del primo ottobre 2017. Puigdemont aveva già annunciato di voler presentare ricorso quando il 5 luglio la giustizia comunitaria ha confermato la decisione del Parlamento europeo di revocargli l'immunità, così come nel caso dei suoi ex assessori regionali Toni Comin e Clara Ponsati. (Spm)