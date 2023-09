Fvg: assessore Risorse agroalimentari, prevenzione e assicurazioni contro calamità atmosferiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte alle sempre più frequenti calamità atmosferiche, il sistema agricolo deve fare prevenzione e attivare il sistema assicurativo. Lo ha detto oggi a Udine l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, intervenendo alla presentazione della 52ma Mostra regionale della mela, in programma a Pantianicco dal 22 settembre al 1° ottobre. L’assessore ha ricordato come le ultime forti grandinate abbiano colpito il 50 per cento del territorio agricolo “in modo devastante”. “Nessun bilancio, né regionale né nazionale, sarà mai in grado di coprire danni di tale portata. Diventa quindi necessario – ha detto Zannier – prevenire attraverso l'interfaccia con il sistema meteo previsionale, con la tutela delle assicurazioni ma anche con la ricerca che possa individuare varietà che meglio si adattino alle nuove condizioni climatiche”. A preoccupare è soprattutto la frequenza degli eventi atmosferici, dalla siccità alla grandine. “Le produzioni agricole faticheranno sempre di più ad autosostenersi”, ha osservato ancora l'assessore. “L'intero sistema è così chiamato a utilizzare gli strumenti assicurativi già presenti, che al contempo dovranno essere potenziati per fare fronte a questa nuova realtà. L'attività di prevenzione passa attraverso diverse azioni: dall'utilizzo di coperture più resistenti a un utilizzo più razionale della risorsa idrica, in combinazione con i sistemi previsionali sulle quantità necessarie a seconda della situazione meteorologica, fino allo sviluppo delle attività di ricerca e allo scambio di opinioni basate sull'oggettività dei dati”, ha concluso Zannier. (Frt)