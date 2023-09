Napoli: maxi sequestro di farmaci dopanti, nei guai due personal trainer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ingente quantitativo di farmaci dopanti provenienti dall’estero è stato sequestrato dai militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli. I farmaci erano sprovvisti di autorizzazione all’immissione in commercio in Italia e contenenti sostanze nocive alla salute. Il carico era nella disponibilità di due personal trainer gestori di una palestra, residenti tra Casoria e Afragola. Le operazioni sono state condotte dalle Fiamme gialle del gruppo di Frattamaggiore che, a seguito di attività info-investigativa, hanno intercettato due pacchi provenienti dall’est Europa, in transito nell’hinterland partenopeo, al cui interno erano contenuti i medicinali illegali. Dopo aver identificato i destinatari della merce, i finanzieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare: questo ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro 90.515 prodotti confezionati. (segue) (Ren)