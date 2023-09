Spagna: presidente Madrid Ayuso, Puigdemont ha messo "in ginocchio" Sanchez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, con l'1,6 per cento dei voti ottenuti alle elezioni generali del 23 luglio scorso l'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont ha "messo in ginocchio" il leader socialista, Pedro Sanchez". In un incontro organizzato dal quotidiano "El Mundo", l'esponente del Partito popolare (Pp) ha evidenziato che politicamente il Paese è nelle mani di "minoranze sovradimensionate, la cui unica ideologia comune è il risentimento contro la Spagna della Transizione". Secondo Ayuso, una possibile amnistia per i leader pro-indipendenza da parte del presidente del governo uscente, Pedro Sanchez, non solo è un “condono” verso i crimini, ma non riconosce questi comportamenti come tali. "Verrebbe da dire che sono stati condannati ingiustamente e che non siamo uno Stato di diritto", ha spiegato la presidente madrilena. Secondo Ayuso, l'amnistia sarebbe "una delle più grandi frodi" della storia della Spagna, "un'ignominia che potrebbe costare la nostra sopravvivenza come nazione". La presidente della Comunità di Madrid ha aggiunto che la democrazia "cessa di essere tale se perde i canali dello Stato di diritto", e ha quindi chiesto che gli spagnoli "aprano gli occhi su quanto sta accadendo". (Spm)