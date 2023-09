Roma: Acli Terra, solidarietà a studenti e dirigente scolastico Istituto agrario Emilio Sereni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acli Terra nazionale e Acli Terra del Lazio esprimono massima solidarietà alla preside del Istituto agrario Emilio Sereni di Roma, Patrizia Marini, ai professori e agli studenti della scuola, "inutilmente danneggiata e luogo di inaccettabili angherie commesse da teppisti violenti ai danni degli animali". Lo comunica in una nota Acli Terra. "È gravissimo quanto accaduto all'Istituto agrario Emilio Sereni della Capitale - sottolinea la nota - con diversi animali della scuola, tra cui mucche rare di grande valore e qualità allevate con cura da studenti e docenti, torturati e macellati. L'Istituto Sereni è una realtà educativa di eccellenza e grandissima importanza di Roma e a livello nazionale, ma non solo, e che svolge moltissime attività connesse alla formazione dei giovani, all'innovazione in agricoltura, all'allevamento ed è impegnato, grazie alla grande professionalità e dedizione dei suoi dirigenti scolastici, anche in tante attività sociali poi collegate al mondo rurale. Acli Terra nazionale e Acli Terra del Lazio esprimono massima solidarietà alla preside Patrizia Marini, ai professori e agli studenti della scuola, inutilmente danneggiata e luogo di queste inaccettabili angherie commesse da teppisti violenti ai danni degli animali. Siamo lieti del supporto degli Enti locali, del ministero dell'Istruzione e di quello dell'Agricoltura, auspicando altresì anche noi la messa in sicurezza dell'istituto e un sistema di sorveglianza efficiente", conclude la nota.(Com)