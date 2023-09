Iran: esplosioni nel Golestan, probabile incidente durante test missilistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le otto esplosioni udite questa mattina nella città di Gorgan, nella provincia del Golestan, nel nord-est dell’Iran, sarebbero da ricondursi a un incidente occorso durante un test missilistico effettuato dal ministero della Difesa della Repubblica islamica. Lo ha riferito una “fonte informata” all’agenzia di stampa iraniana “Fars”, smentendo le notizie circolate in precedenza sull’abbattimento di un drone nella regione. La stessa fonte ha spiegato che la testata del missile, che durante il test ha deviato dalla direzione prevista, aveva la capacità di “dividersi in più componenti, per colpire bersagli diversi”. Questo, ha aggiunto, avrebbe causato la “percezione errata che si fossero verificate otto esplosioni diverse”. (Irt)