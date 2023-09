Università: dal Politecnico di Milano un modello matematico del cuore per rivoluzionare la ricerca cardiaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un modello matematico e computazionale del cuore umano, interamente sviluppato al Politecnico di Milano, pensato per lo studio di patologie coronariche. Questo è l’elemento centrale della ricerca pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Scientific Reports, intitolato "A comprehensive mathematical model for cardiac perfusion". Il progetto, frutto della collaborazione tra i laboratori Mox del Dipartimento di Matematica e LaBS del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta" del Politecnico di Milano, presenta i risultati dell’iHearth Simulator. Ciò che rende iHearth Simulator unico è la sua capacità di integrare in un'unica piattaforma i complessi processi dell'elettromeccanica, dell'emodinamica e della perfusione cardiaca. Questo livello di integrazione offre una precisione biofisica senza precedenti nella simulazione delle funzionalità cardiache e delle relative patologie. (segue) (Com)