Università: dal Politecnico di Milano un modello matematico del cuore per rivoluzionare la ricerca cardiaca (2)

- Uno degli aspetti più innovativi di questo studio è l'applicazione di questo modello all'analisi delle patologie coronariche, come le ischemie e l'infarto miocardico acuto. Grazie all'iHearth Simulator, i ricercatori saranno in grado di studiare queste malattie in modo più dettagliato e accurato, aprendo la strada a nuove terapie. In collaborazione con l'Irccs Ospedale San Raffaele di Milano e con l’Humanitas Research Hospital di Milano, il progetto iHearth ha inoltre sviluppato modelli matematici per comprendere le aritmie cardiache come la tachicardia ventricolare o la fibrillazione atriale. Questi modelli hanno permesso di identificare fattori chiave per l'insorgenza e il mantenimento delle aritmie. Si è così verificato come la matematica cardiaca riesca a supportare e a consolidare lo studio elettrofisiologico nella localizzazione delle zone di intervento sulla parete del cuore. Sono inoltre in avanzata fase di sviluppo algoritmi sempre più rapidi, che consentiranno di effettuare questo tipo di analisi in tempo reale, velocizzando in maniera significativa il processo decisionale dell’intervento. (segue) (Com)