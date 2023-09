Università: dal Politecnico di Milano un modello matematico del cuore per rivoluzionare la ricerca cardiaca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In collaborazione con l'Ospedale Sacco di Milano, è stato inoltre sviluppato un modello che guida i cardiochirurghi nella rimozione di parte del setto interventricolare per trattare la cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva. La simulazione matematica si inserisce nella fase preoperatoria, ed è stata considerata dai medici come efficace strumento di guida per il delicato intervento. In collaborazione con l'Ospedale S. Maria del Carmine di Rovereto (TN), è stato creato uno strumento matematico per ottimizzare la terapia di risincronizzazione cardiaca. Ciò riduce il tempo di mappatura del ventricolo sinistro, necessario per l'impianto di un dispositivo di risincronizzazione, e quindi i tempi di esposizione del paziente ad un trattamento invasivo, e guida il posizionamento del catetere nel posto più curativo per il paziente scompensato. L'iHearth Simulator è il risultato di anni di ricerca nel quadro del Progetto “iHearth” (Integrated Heart), finanziato dall'Unione Europea attraverso un Erc Advanced Grant. Il progetto, diretto e coordinato dal Professore Alfio Quarteroni, durato dal 2017 al 2023, ha mirato a sviluppare il primo modello matematico completo del cuore umano e delle sue patologie. (Com)