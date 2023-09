Migranti: Tunisia aumenta la stretta sui flussi, arresti e sgomberi a Sfax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il boom degli arrivi dei migranti irregolari in Italia la scorsa settimana, la Tunisia sembra aver intensificato le operazioni contro i flussi migratori irregolari. Decine di migranti africani sono stato sgomberati da una piazza chiamata "Rebat al Medina” situata nel centro di Sfax, occupata da oltre due mesi con disagi al livello di decoro, traffico e convivenza con i residenti tunisini. Un’altra campagna di sicurezza ha evacuato un'altra piazza, chiamata "Um and Tefl" nella località di Bab el Jebli, dove erano presenti in particolare dei migranti di origine sudanese che, stando a quanto riferisce la stampa tunisina, sarebbero entrati più volte in conflitto con la popolazione locale. Non è chiaro, tuttavia, in quale luogo siano stati trasferiti i migranti subsahariani che avevano utilizzato il suolo pubblico tunisino come alloggio di fortuna. (segue) (Tut)