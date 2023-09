Sardegna: Guardia costiera sequestra 258 metri quadri di spiaggia occupata abusivamente ad Alghero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'area di circa 258 metri quadrati nella località di "Cuguttu", è stata sequestrata dagli uomini della Guardia Costiera di Alghero su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari. Il provvedimento è il risultato di un'indagine avviata dall'Ufficio circondariale marittimo di Alghero, che ha rivelato l'occupazione senza concessione da parte del gestore di uno stabilimento balneare locale. L'indagine ha preso avvio dopo che sono state collocate pedane, fioriere, ombrelloni e tavoli su un tratto di demanio marittimo, senza le autorizzazioni necessarie. In risposta a queste irregolarità, la Guardia Costiera di Alghero ha avviato una procedura legale contro il gestore per l'occupazione abusiva di demanio pubblico. L'azione giudiziaria è stata avviata in collaborazione con la Procura della Repubblica, che ha richiesto il sequestro dell'area coinvolta per porre fine a questa violazione del demanio marittimo. (Rsc)