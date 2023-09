Mali: i tuareg rivendicano la conquista di due basi militari dell'esercito a Lere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo diverse ore di combattimenti, l'alleanza tuareg maliana nota come Coordinamento dei Movimenti Azawad (Cma) ha rivendicato la conquista di due basi militari nella città di Lere, nel Mali centrale. Lo ha confermato sui social un portavoce della coalizione, Mohamed Elmaouloud Ramadane, dopo che nuovi scontri sono scoppiati ieri con l'esercito maliano, sostenuto dalle forze paramilitari del gruppo russo Wagner. I tuareg hanno accusato la giunta militare salita al potere dopo il duplice colpo di Stato del 2020 e 2021 di ripetute violazioni del cessate il fuoco concordato nell'accordo di pace di Algeri concluso nel 2015 con l'allora governo civile di Bamako. I combattenti hanno di conseguenza annunciato l'intenzione di adottare tutte le "misure di legittima difesa" contro la giunta sull'intero territorio dell'Azawad (il nome con cui i tuareg identificano parte della regione settentrionale da loro rivendicata), e da fine agosto hanno ripreso le armi. Lo scorso 12 settembre i tuareg hanno strappato alle Forze armate maliane (Fama) il controllo di Bourem, città dove le Fama sono affiancate dai contractor russi del gruppo paramilitare Wagner. La località è situata fra Gao e Timbuctù e ritenuta strategica perché all'intersezione di strade che portano - oltre che verso la capitale Bamako - da un lato verso il Niger, dall'altro all'Algeria. L'esercito ha tuttavia annunciato solo poche ore dopo di aver ripreso il controllo della città grazie all'intervento aereo dell'aeronautica maliana. In una dichiarazione, lo Stato maggiore delle Fama ha rivendicato l'uccisione di 46 combattenti tuareg e ha ammesso l'uccisione di dieci suoi militari nella battaglia per il controllo di Bourem. Il Cma, da parte sua, ha dichiarato di aver perso nove combattenti e di aver ucciso 97 soldati maliani, oltre ad aver requisito veicoli, armi e munizioni. (segue) (Res)