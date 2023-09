Mali: i tuareg rivendicano la conquista di due basi militari dell'esercito a Lere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco prima dell'offensiva su Bourem, lo stesso Cma aveva dichiarato in un comunicato di essere ormai "in tempo di guerra" con la giunta militare al potere a Bamako. In un comunicato diffuso sui social nella tarda serata di lunedì 11 settembre, il Cma aveva inoltre esortato “tutti gli abitanti dell'Azawad" a "scendere in campo per contribuire allo sforzo bellico con l'obiettivo di difendere e proteggere la patria e riprendere così il controllo dell'intero territorio nazionale azawadiano”. Il Cma aveva quindi invitato i civili a stare lontani dalle posizioni dei “terroristi Fama/Wagner”. Il Cma, a ben vedere, si era guardato bene dal parlare di una dichiarazione di guerra da parte sua, evocando piuttosto una “risposta di legittima difesa” a quella che è stata ritenuta “un'aggressione” dell’esercito nazionale maliano e dei mercenari Wagner. La coalizione tuareg - che dal dicembre scorso è riunita nel Quadro strategico permanente per la pace, la sicurezza e lo sviluppo (Csp-Psd), nata con il dichiarato obiettivo di difendere il territorio dell'Azawad dalla crescente minaccia jihadista - è impegnata da tempo nel contrasto ai gruppi affiliati allo Stato islamico e ad al Qaeda che da un anno a questa parte si stanno spartendo le zone del Paese rimaste scoperte dopo il ritiro delle forze internazionali voluto dalla giunta golpista, completato a giugno del 2022. (segue) (Res)