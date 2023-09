Mali: i tuareg rivendicano la conquista di due basi militari dell'esercito a Lere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'escalation di attacchi armati nella regione aveva spinto le autorità di Timbuctù, nel nord del Mali, a dichiarare un coprifuoco notturno (dalle 20 alle 6 del mattino), come misura di sicurezza. Rivolgendosi ai media locali, il governatore della città, Bakoun Kanté, aveva precisato che la misura resterà in vigore per un mese - fino al 9 ottobre - su tutta la regione omonima e potrà essere rinnovata. La decisione segue quella, analoga, annunciata in precedenza dalle autorità della regione centrale di Gao: qui, oltre al coprifuoco notturno, il governatore militare Moussa Traoré ha vietato la circolazione nella zona di veicoli Land Cruiser, di frequente usati dai jihadisti per effettuare sanguinosi attacchi armati. Timbuctù è stata conquistata dai jihadisti del Gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani (Jnim) - affiliato ad al Qaeda - a fine agosto, dopo che il comandante dello Jnim per la regione, Talha Abou Hind, ha dichiarato “guerra totale” allo Stato maliano. I miliziani dello Jnim hanno imposto un blocco alla città e hanno di fatto "sequestrato" gli abitanti, vietando inoltre l’ingresso in città - considerata la "perla del deserto" saheliana - ai camion merci provenienti dall’Algeria, dalla Mauritania e dalla regione meridionale maliana di Mema. Nei giorni scorsi, inoltre, due razzi sono stati lanciati verso l'aeroporto della città mentre stava per atterrare un volo della compagnia di bandiera SkyMali. (segue) (Res)