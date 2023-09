Mali: i tuareg rivendicano la conquista di due basi militari dell'esercito a Lere (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a Timbuctù, i miliziani Jnim hanno preso di mira nelle ultime settimane anche la città di Ber, approfittando in questo caso del ritiro dei caschi blu Minusma dalla base militare locale, sollevando forti preoccupazioni per le successive fasi di ritiro in programma. La scorsa settimana i combattenti del Jnim hanno inoltre rivendicato un duplice attentato, colpendo prima un traghetto passeggeri sul fiume Niger, poi una postazione dell'esercito usata dalle forze Wagner a Bamba, nella regione centrale di Gao, che ha provocato almeno 110 morti e costretto le autorità a chiudere l'aeroporto di Gao, ugualmente coinvolto nell'azione jihadista. I miliziani hanno fatto entrare quattro auto - due cariche di esplosivo e le altre di miliziani armati - nella cinta militare, fatto esplodere quelli che portavano ordigni all’ingresso del campo militare e si sono diretti con un terzo verso l'aeroporto, dove hanno ingaggiato uno scontro a fuoco con i militari ed i mercenari Wagner che è durato secondo alcune fonti un'ora, per altre più tempo. Verso le 11, i jihadisti hanno attaccato il battello della compagnia maliana Comanav che collegava Abakoira a Zorghoi. Nella nota dello Jnim si afferma che "decine di soldati maliani e delle forze di Wagner" sono stati uccisi, diversi aerei e veicoli sono andati distrutti, e che gli scontri sono durati l'intera giornata. Il governo di Bamako ha sottolineato che la risposta dell’esercito maliano ha permesso di “neutralizzare circa 50 terroristi” e annunciato tre giorni di lutto nazionale. (Res)