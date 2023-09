Roma: incidente in galleria sulla Cassia Veientana, divelti oltre 20 metri di guardrail

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidente in galleria, questa mattina, sulla Cassia Veintana in direzione Roma, ad alcuni chilometri dall’innesto sul Gra. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 9 e ha visto coinvolto un solo mezzo da cantiere, un camion il cui conducente ha perso il controllo e ha impattato contro il guardrail abbattendone circa 20 metri. Un incidente che non ha causato feriti ma soltanto rallentamenti al traffico per oltre tre chilometri di coda. Sul posto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.(Rer)