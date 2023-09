Ue: Consiglio approva 20,9 milioni di euro a Italia per alluvione nelle Marche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Ue ha approvato la proposta della Commissione europea di fornire un totale di 454,8 milioni di euro in aiuti a Italia e Romania, per riparare i danni inflitti dalle calamità naturali nel 2022, e alla Turchia, in relazione ai terremoti del febbraio 2023. Per l'Italia sono previsti 20,9 milioni di euro, a seguito delle intense precipitazioni che hanno provocato eventi fluviali e alluvionali nelle Marche nel mese di settembre 2022. Un totale di 33,9 milioni di euro verranno invece forniti alla Romania, per l'assistenza a seguito di una grave siccità con tre picchi principali, rispettivamente a fine marzo, a metà aprile e a luglio-agosto 2022. Infine, 400 milioni di euro saranno messi a disposizione della Turchia per fornire assistenza a seguito dei terremoti che hanno colpito il sud del Paese nella regione di Kahramaras e nella regione di Hatay nel febbraio 2023. L'Ue, si legge in una nota del Consiglio, trasferirà il denaro dalla riserva per la solidarietà e gli aiuti d'emergenza del suo bilancio 2023 alla linea di bilancio operativa del cosiddetto Fondo di solidarietà dell'Unione europea, da dove potrà poi essere versato ai Paesi che hanno richiesto l'assistenza finanziaria dopo essere stati colpiti dalle catastrofi naturali. (Beb)