Guatemala: presidente eletto presenta ricorso alla Corte suprema contro procuratrice generale

- Il presidente eletto del Guatemala, Bernardo Arévalo, presenterà oggi un ricorso davanti alla Corte Suprema per chiedere le dimissioni della procuratrice generale Consuelo Porras, del capo della procura speciale contro l’impunità (Feci), Rafael Curruchiche, e del giudice Fredy Orellana, per avere tentato di interferire con i risultati delle elezioni generali del 2023. Arevalo ha anche invitato i suoi sostenitori e riunirsi oggi davanti alla Corte suprema per manifestare il loro sostegno alla “difesa della democrazia”. (segue) (Mec)