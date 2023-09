Guatemala: presidente eletto presenta ricorso alla Corte suprema contro procuratrice generale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arevalo, primo presidente progressista nella storia contemporanea del Guatemala, dovrebbe iniziare il 14 gennaio 2024 il mandato quadriennale, accompagnato da Karin Herrera in qualità di vice. Sociologo di 64 anni, il presidente eletto è figlio dell'ex presidente Juan José Arevalo Bermejo (1945-1951). Torres, che aveva chiuso in vantaggio al primo turno e che ancora non si è pronunciata pubblicamente dalla chiusura delle urne, ha perso per la terza volta una corsa alla presidenza, ripetendo i risultati ottenuti nel 2015 e nel 2019. Il suo partito, l'Unità nazionale della speranza (Une), continua a denunciare presunte irregolarità nel voto. Il presidente uscente, Alejandro Giammattei, ha sempre sostenuto la regolarità del voto e convocato la squadra di Arevalo a concordare "tempi e modi" della transizione. (Mec)