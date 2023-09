Camera: domani in Aula cerimonia 75mo anniversario Costituzione con Fontana e Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 19 settembre, alle ore 17, nell'Aula di Palazzo Montecitorio si svolge la Cerimonia dedicata al 75mo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione. Dopo l'indirizzo di saluto del presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, intervengono la campionessa di scherma Bebe Vio, i presidenti emeriti della Corte Costituzionale, Giuliano Amato e Giancarlo Coraggio, e la presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra. E' quanto si legge in una nota di palazzo Montecitorio. Il tenore Andrea Bocelli canta l'Inno Nazionale italiano e il brano "Nessun dorma" tratto dall'opera "Turandot" di Giacomo Puccini. Presente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'evento viene trasmesso in diretta su Rai2, a cura di Rai Parlamento, anche con la traduzione nella lingua dei segni, sul Canale satellitare e sulla Webtv della Camera. (Com)