Indo-Pacifico: Usa, Giappone e Australia lavorano a rafforzamento logistica militare litoranea

- L’Esercito degli Stati Uniti sta lavorando con Giappone e Australia al fine di espandere le operazioni delle sue imbarcazioni da carico per il trasporto di armi, personale e rifornimenti alle forze disseminate nell’Indo-Pacifico. La logistica sarà al centro dell’esercitazione congiunta Orient Shield in programma in Giappone e negli Stati Uniti fino al 23 settembre. Secondo una nota del ministero della Difesa giapponese, una unità di logistica navale dell’Esercito prenderà parte per la prima volta a una esercitazione con la Forza terrestre di autodifesa giapponese, simulando il trasporto di rifornimenti dalla prefettura insulare di Okinawa, nel sud del Giappone. A gennaio Stati Uniti e Giappone hanno raggiunto un accordo per lo stazionamento di 280 militari per la gestione di imbarcazioni da sbarco statunitensi a Yokohama.(Git)