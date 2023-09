Nato: presidente Parlamento ungherese, non siamo sicuri di approvare adesione Svezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ungheria non è sicura di approvare la richiesta della Svezia di aderire alla Nato. Lo ha detto il presidente del Parlamento ungherese, Laszlo Kover, in un’intervista all’emittente televisiva “HirTv”, segnalando potenziali ritardi nel processo di ratifica. La Svezia ha presentato la domanda per aderire all’Alleanza Atlantica lo scorso anno, a seguito dell’invasione della Russia all’Ucraina. L’Ungheria e la Turchia sono gli unici Paesi che devono ancora ratificare la richiesta. L’approvazione dell’Ungheria è bloccata in Parlamento dal luglio 2022, tra le preoccupazioni per le critiche dei politici svedesi nei confronti dell’arretramento democratico dell’Ungheria. Le parole di Kover fanno seguito a una lettera che la scorsa settimana il ministro degli Esteri ungherese ha scritto alla sua controparte svedese, in cui ha nuovamente espresso preoccupazione per quelle che ha definito accuse "distorte e ingiuste" da parte di alcuni politici di Stoccolma contro il governo di Budapest. Il Parlamento ungherese si riunirà alla fine di settembre, ma non è chiaro se all'ordine del giorno ci sarà un dibattito e un voto sulla ratifica svedese. (Vap)