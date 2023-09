Covid: Schillaci, contagi in aumento ma nessun allarmismo, vaccini dalla prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I numeri dei contagi di Covid 19 “sono aumentati e questo era prevedibile perché arriviamo dal periodo estivo di grande movimento e potrebbero crescere vista anche l’apertura delle scuole. Oggi il dato delle persone ricoverate è relativamente innocuo e trascurabile. Siamo tranquilli, non c’è alcun allarmismo”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo a “Rtl 102.5”. “Il vaccino dovrebbe essere disponibile dalla prossima settimana, soprattutto per le persone fragili, anziani e donne incinta. Saranno gratis per tutti”, ha aggiunto.(Rin)