Cina-Malta: ministro Esteri, grati a La Valletta per contributo a nostro dialogo con gli Usa

- La Cina è grata a Malta per aver agevolato la comunicazione strategica tra Pechino e gli Stati Uniti, ed è pronta ad approfondire la cooperazione reciprocamente vantaggiosa con La Valletta. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, al termine di un incontro avuto ieri con il presidente maltese, George Vella, durante la sua visita al Paese europeo. La Cina e Malta si rispettano e si trattano da pari, si sostengono a vicenda e perseguono lo sviluppo comune, dettando un modello per le relazioni interstatali, ha detto Wang. Parte del colloquio è stata dedicata al rapporto tra Cina e Usa, che hanno avuto “discussioni approfondite su come stabilizzare le relazioni bilaterali, gestire efficacemente le divergenze, esplorare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa e adempiere alle rispettive responsabilità internazionali in risposta alle sfide globali”, ha detto il titolare della diplomazia cinese. (Cip)