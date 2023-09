Regno Unito: Starmer promette di modificare l’accordo sulla Brexit nel 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader laborista britannico Keir Starmer ha promesso di apportare profonde modifiche all'accordo sulla Brexit se il suo partito vincerà le prossime elezioni generali. Lo ha detto in un’intervista al quotidiano "Financial Times". Secondo Starmer, l'accordo attuale è "troppo limitato". Il suo obiettivo è quello di ottenere "un accordo molto migliore per il Regno Unito". "Penso che si possa ottenere di più a tutti i livelli" ha detto il leader del Labour. Starmer ha dichiarato che una relazione commerciale più stretta con l’Unione europea e una nuova partnership con le imprese sarà al centro dei suoi sforzi per sostenere la crescita economica del Paese, aggiungendo che "lo deve ai suoi figli". (Rel)