Roma: raid all'istituto agrario, morti due vitelli, solidarietà delle istituzioni

- Un raid - nella notte tra sabato e domenica - ha causato la morte di due vitelli: è avvenuto all'istituto agrario Emilio Sereni di Roma, in zona Torre Angela. A riferire dell'accaduto, ieri sera, è stato il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, dopo aver raccolto la testimonianza della preside Patrizia Marini ed essersi assicurato che fossero state avviate le indagini dei carabinieri intervenuti sul posto. Secondo le prime ricostruzioni le due giovani mucche sono state colpite con frecce, una è deceduta e l'altra è stata abbattuta successivamente perché era gravemente ferita e non sarebbe sopravvissuta. Sdegno è stato espresso dal ministro Lollobrigida: "Non è purtroppo la prima volta che accadono episodi di questa natura aggravati dall'efferatezza contro gli animali. Faremo di tutto per fermare questi criminali. Esprimo solidarietà e vicinanza alla dirigente, al corpo docente, al personale amministrativo e agli studenti", ha detto. (segue) (Rer)