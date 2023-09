Roma: raid all'istituto agrario, morti due vitelli, solidarietà delle istituzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solidarietà è stata espressa dalla Regione Lazio. L'assessore all'Agricoltura, Giancarlo Righini, ha condannato l'episodio: "È di una gravità inaudita. È un atto infame contro un istituto che rappresenta un'eccellenza della nostra regione e che lavora alla formazione di tanti ragazzi avvicinandoli con competenza e professionalità al mondo dell'agricoltura", ha osservato auspicando che gli autori del gesto vengano presto assicurati alla giustizia. Vicinanza è arrivata anche dagli enti locali: Città metropolitana e Comune di Roma. Il delegato alla Scuola di Città metropolitana, Daniele Parrucci, ha sottolineato: "Ho appreso con sgomento dell'ignobile raid notturno. Un atto che lascia attoniti per efferatezza e crudeltà. Nelle prossime ore ci interfacceremo con la dirigente scolastica, a cui va la nostra solidarietà, per capire come intervenire per migliorare la sicurezza delle scuole". (segue) (Rer)