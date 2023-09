Regno Unito: avviate indagini su conduttore Russell Brand per accuse di abusi sessuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Regno Unito sono state avviate indagini sul conduttore televisivo Russell Brand, accusato di stupro, violenza sessuale e abusi emotivi per episodi avvenuti tra il 2006 e il 2013. La polizia metropolitana (Met) ha lanciato un appello affinché eventuali altre potenziali vittime si facciano avanti. Le accuse contro Brand sono emerse sul "Sunday Times" dopo un'indagine durata anni, condotta insieme a Dispatches di "Channel 4". Nel periodo tra il 2006 e il 2013, Brand lavorava per le emittenti televisive "Bbc" e "Channel 4", oltre ad aver recitato in alcuni film di Hollywood. Brand ha negato le affermazioni in un video pubblicato online, dove ha detto che stava affrontando una "litania di attacchi estremamente eclatanti e aggressivi". (Rel)