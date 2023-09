Sanità: Schillaci, cittadini non meritano liste attesa così lunghe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini “vanno rimessi al centro del dibattito della salute pubblica: non si meritano liste d’attesa che abbiamo nel nostro paese”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo a Rtl102.5. “Ma vogliamo anche premiare gli operatori che sono stati fondamentali nel periodo della pandemia, pagandoli di più. Quindi - ha aggiunto - il nostro obiettivo, in accordo con il Mes è quello di migliorare due aspetti: servizio per i cittadini e contribuire a con maggiori risorse anche nei servizi degli addetti ai servizi sanitari". (Rin)