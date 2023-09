Ucraina: rappresentante russo all'Onu, formula di pace di Kiev non attrae Paesi neutrali e organizzazioni internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi neutrali e le organizzazioni internazionali non sostengono la formula della pace proposta dall’Ucraina. E' quanto ha dichiarato il rappresentante permanente russo alle Nazioni Unite, Vasilij Nebenzia. "Kiev sta ancora cercando senza successo di convincere i Paesi neutrali e le organizzazioni internazionali ad attuare i punti del suo piano", ha detto Nebenzia in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Non vediamo segni di coinvolgimento delle Nazioni Unite in queste discussioni, specialmente da quando (il segretario generale delle Nazioni Unite) Antonio Guterres ha ripetutamente parlato in questo contesto del suo impegno per il principio di imparzialità e centralità", ha aggiunto il diplomatico. (Rum)