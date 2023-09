Bosnia: Schmidt visita Banja Luka per incontrare vescovo Komarica nonostante minacce di Dodik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante della comunità internazionale in Bosnia Erzegovina, Christian Schmidt, ha incontrato domenica il vescovo di Banja Luka, Franjo Komarica. I due hanno discusso le questioni giuridiche e politiche legate al progetto di ampliamento delle capacità della Casa degli incontri e del Centro europeo per la pace e la cooperazione Marija Zvezda. Lo ha annunciato l'ufficio dell'Alto rappresentante, secondo quanto riferisce il sito informativo "Klix". E' la prima prima visita di Schmidt in Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) da quando il presidente della stessa entità Milorad Dodik ha affermato che il rappresentante europeo "non può entrare e incontrare nessuno in nessuna istituzione della Repubblica Srpska", minacciando in caso contrario ritorsioni. Per lo stesso motivo l'Alto rappresentante aveva annullato l'incontro previsto alcuni giorni fa con il vicepresidente dell'entità serba, Camil Durakovic, nel palazzo presidenziale della Repubblica Srpska a Banja Luka. (Seb)