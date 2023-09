Grecia: morti cinque operatori umanitari in incidente stradale in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Sono deceduti in un incidente stradario cinque componenti di una missione di aiuto umanitario partita dalla Grecia per prestare soccorso alle popolazioni colpite dall'alluvione in Libia. Lo ha reso noto il ministro della Difesa ellenico, Nikos Dendias, specificando che tra i componenti della missione che hanno perso la vita figuravano anche due civili. Secondo quanto reso noto già ieri dalle autorità libiche, vi sarebbe anche una decina di feriti a seguito dell'incidente, di cui almeno sette in gravi condizioni. (Gra)